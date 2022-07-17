Türkiye Gazetesi

Dinlenme tesisinde çıkan yangın hem yolcuları hem de çalışanları panikletti. Seydişehir-Antalya kara yolunun 24. kilometresindeki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman ve alevlerin olduğu tesisteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

‘O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim’ dedi, polis harekete geçti Konya’da görev yapan doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesi infiale neden olmuştu. Olayın ardından kısa bir süre geçmesine rağmen bir skandal daha yaşandı. Sakarya’da bir doktor, hastası tarafından ALO 184’ü arayıp “O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim’ diye tehditte bulundu. Olay sonrası polis ekipleri harekete geçti, şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Konya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Konya'da bıçaklı kavgada, ölü ve yaralılar var Konya'da bayram günü çıkan bıçaklı kavgada bir kişi canından oldu, 2 kişi de yaralandı.