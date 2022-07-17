Türkiye Gazetesi

Kayseri'de bir şahıs evde korku dolu anlar yaşattı. Ailesinden birçok kişiyi rehin alan şahıs için Özel Harekat polisleri devreye girdi ve ortaya film sahnelerini aratmayacak görüntüler çıkıt. İddiaya göre, Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Ö.K. çocukları, annesi ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi eve kilitleyerek rehin aldı.

Ö.K.'nın kapıyı açmaması üzerinde evdekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kalan şahıslar balkona çıkarak polis ekiplerinden yardım isterken, Ö.K. kapıyı açmadı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN OPERASYONU İLE 9 KİŞİ KURTARILDI

Bunun üzerine binaya özel harekat polisleri sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren özel harekat polisleri Ö.K.'yi gözaltına alırken, evdekiler de yara almadan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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