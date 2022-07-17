Türkiye Gazetesi

Küresel ısınmanın etkisiyle birlikte tüm dünyada dengeler değişti. Kışlar daha soğuk, yazlar ise daha sıcak geçerken, dönemsel olarak meydana gelen yüksek sıcaklıklar ya da dondurucu soğuklar zor anlar yaşatıyor. Uzmanlar, Avrupa için haftalar öncesinden uyarıda bulunmuş, kavurucu sıcakların yolda olduğunu belirtmişti. Özellikle Portekiz, Fransa ve İspanya'da etkisini hissttiren sıcaklar, İngiltere'de de ilk kez 'kırmızı alarm' verilmesine neden oldu.

Avrupa'yı etkisi altına alan ve 'sessiz katil' olarak adlandırılan sıcaklıklar Türkiye'de etkili olacak mı? Sıcak hava dalgası Türkiye'de de hissedilecek mi? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kritik açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK"

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Prof. Dr. Şen, Avrupa'nın güneybatı ve batısında 2 gündür devam eden sıcak hava dalgasının İngiltere'yi de içine alarak önümüzdeki Salı gününe kadar devam edeceğini belirtti. "Şimdiye kadar 300 kişi civarında ölüm meydana geldi" diyen Şen, "Fransa'da 2003 yılındaki sıcak hava dalgasında 44.1 C olan rekor dün 45.9 C ölçüldü" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İÇİN GÜN VEREREK UYARDI

Prof. Dr. Şen, "İngiltere kırmızı alarm verdi. Türkiye bu sıcak hava dalgasından bu günlerde etkilenmeyecek. Önümüzdeki Çarşamba günü sıcak hava dalgasının Avrupa'dan güney-doğu Avrupa'ya kayması bekleniyor. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki cuma gününden itibaren sıcak hava dalgasından etkilenecek" değerlendirmesinde bulundu.

"İLK DEFA 'KIRMIZI ALARM' VERDİLER"

Bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Şen, "Avrupa sıcak hava dalgası altında. Önümüzdeki günlerde İngiltere'de de bu sıcak hava dalgası hüküm sürecek. İlk defa onlar da kırmızı alarm verdiler. Bu doğal afet anlamına geliyor" dedi.

"Daha sıcak hava dalgasının ilk günleri. 2013'teki dalgadan daha kuvvetli gibi geliyor" diyen Şen, "45.9 derece ölçülmüş. Bu önemli bir rekor. Salı gününe kadar devam edecek. Önemli sağlık sorunlarını beraberinde getirecek. Bizi şu anda etkilemeyecek. Cumaya kadar etkilemeyecek. Biz kıyısından köşesinden nasibimizi alacağız. Cuma günü etkilenmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

ORMAN YANGINLARI UYARISI

"Muğla Valisi'nin yaptığı ikaz çok önemli bir ikaz" diyen Şen, şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki hafta hem sağlığımız açısından hem de orman yangınları açısından dikkat edeceğiz. Ne kadar süreceğine bakacağız. En azından 2-3 gün sürecek gibi gözüküyor.

5 gün sürerse sıcak hava dalgası denir buna. İstanbul bugün 32 derece civarında. Bu sıcak hava dalgaları canımızı sıkacak gibi gözüküyor. Artık ezberimizdeki Türkiye iklimini aklımızdan çıkaralım. Artık Türkiye Akdeniz ikliminde değil, kurak iklimde. Artık biz iki mevsimlik bir iklime gidiyoruz."

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sıcaklar kavuracak, sağanak sürecek (17 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini açıkladı, 17 Temmuz 2022 hava durumu belli oldu. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normalleri ve üzeri seviyelerde olacak, Doğu Karadeniz'de ise sağanaklar görülecek. Önümüzdeki günlerde de sağanakların Karadeniz ağırlıklı olarak devam etmesi bekleniyor.