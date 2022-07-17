Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde 2 saat önce aldığı otomobiliyle giden M.E, aracı hararet yapınca emniyet şeridine geçerek yavaşladı.
Saat 13.00 sıralarında aynı istikamette ilerleyen kamyon şoförü E.A, otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle otomobil savrulurken, çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücü M.E ile eşi H.E'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi götürdü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.