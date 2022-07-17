Türkiye Gazetesi

Nazilli’de henüz bilinmeyen bir nedenle kızılçam ormanı içerisinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da şiddeti ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışma gerçekleştirirken, alevlerin de tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

YANGINA HAVADAN KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına karadan ve havadan müdahale gerçekleştirilirken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

Balıkesir Kepsut'ta orman yangını: Valilikten ilk açıklama geldi Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının dağlık bölgede olması ise ekiplerin bölgeye ulaşımını zorlaştırıyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan ilk açıklama geldi.