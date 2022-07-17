Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki akaryakıt istasyonundaki otomobilin sürücüsü Ömer Tevfik Burcu, henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Sürücü, fren yerine gaza basınca kontrolünden çıkan araç, o esnada istasyonda otomobiline yakıt alan Gürsel Şimşek’e ve istasyon görevlisi Serhat Katar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişiyi önüne alan araç, park halindeki otomobile çarparak sıkıştırdı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Feci kazada Şimşek ve Katar yaralanırken, istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan iki kişiyi araçların arasından kurtarırken, sağlık ekipleri ise rahatsızlanan sürücüyle birlikte yaraladığı 2 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İstasyon görevlisi Katar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKIT POMPASINDA HASAR MEYDANA GELDİ

Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar trafik çekicisi yardımıyla bulundukları yerden kaldırılacak emniyet otoparkına götürüldü. Yakıt pompasında ise maddi hasar meydana geldi.

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