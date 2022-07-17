Türkiye Gazetesi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşanan korkuç olayda bir kişi hakkında dedikodu yapıyor diye tartıştığı kız kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Kardeşi hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34), kız kardeşi F.Ö. (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla F.Ö.'ye ateş eden G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede F.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ö.'nün cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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