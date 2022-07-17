Türkiye Gazetesi

Samsun'un Bafra ilçesinin Koşuköyü Mahallesi'nde ailesi ile birlikte gittiği deniz kenarında denize düşerek kaybolan Suriye uyruklu 24 yaşındaki İbrahim Selim'in cesedi 6 gün sonra Doğanca Mahallesi Kuş Cenneti sahilinde vatandaşlar tarafından bulundu. Sahile vuran 2 çocuk babası İbrahim Selim'in göğsünden aşağısının balıklar tarafından yendiği ve sadece kemiklerinin kaldığı ortaya çıktı.

DÖVMESİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

Yüzü tanınmaz halde olan Suriyeli gencin cesedi yakınları tarafından elindeki kalp dövmesinden teşhis edildi. 6 yıldır Türkiye'de bulunduğu belirtilen İbrahim Selim'in ölmeden önce Bafra Sebze ve Meyve Halinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'a gitmesine izin vermeyen annesini öldürmüştü, tutuklandı Bursa dün korkunç bir cinayet yaşandı. 23 yaşındaki bir genç Samsun'a gitmesine izin vermeyen annesini iple boğarak öldürdü. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.