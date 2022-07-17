Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde köy takımları arasında dostluk turnuvası düzenlendi. Aşağıdağ köyündeki yeni yapılan çim sahada düzenlenen turnuvada, Yediğelli ve Hacılı takımları karşılaştı. Yedigelli ve Hacılı arasında oynanan müsabaka 4-1 Yedigelli’nin mağlubiyeti ile devam ederken çıkan kargaşa sonrası ortalık resmen savaş alanına döndü. Futbolcular ve taraftarların birbirlerine girmesinin ardından Alaplı İlçesine bağlı jandarma ekipleri, oyuncu ve taraftarları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN 3 JANDARMA YARALANDI

Buna rağmen taraflar bir süre daha kavga etmeyi sürdürdü. Jandarma güçleri kavgayı önlemekte zorlanırken zaman zaman havaya silah atarak kavgayı önlemeye çalıştığı görüldü. Çıkan olaylarda bir jandarmanın kolu kırılırken 3 jandarma personeli yaralandı. Sonradan, Karşılıklı iki köy kavgasına dönen olaylarda birçok kişi çeşitli yerlerinde yaralandı. Olayların büyümesinin ardından Kdz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan takviye ekip istenildi. Yaşanan olayın ardından Alaplı Kaymakamlığı’nın konu ile ilgili soruşturma açacağı öğrenildi.

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