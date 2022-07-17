Türkiye Gazetesi

Kaş'ta sabahın erken saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki kadın evinin 200 metre ilerisindeki kayalık bölgede bulundu. Pınarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden H.M'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

EKİPLER KAYALIK BÖLGEDE BULDU

Bunun üzerine ekipler, kaybolan kadını bulmak için çalışma başlattı. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalara, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan iki asayiş timi, hava destekli drone ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi katıldı. Ekiplerce yapılan arama sonucunda kaybolan H.M, evinin yaklaşık 200 metre ilerisindeki kayalık bölgede bulundu. Sağlık durumu iyi olan H.M, aile yakınlarına teslim edildi.

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