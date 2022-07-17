Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde İstanbul’a akın eden vatandaşları üzecek bir haber geldi. Soğuk hava dalgası yarın öğle saatleri itibari ile İstanbul’a giriş yapacak. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul Valiliği’nden de açıklamalar peş peşe geldi.

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sıcaklar kavuracak, sağanak sürecek (17 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini açıkladı, 17 Temmuz 2022 hava durumu belli oldu. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normalleri ve üzeri seviyelerde olacak, Doğu Karadeniz'de ise sağanaklar görülecek. Önümüzdeki günlerde de sağanakların Karadeniz ağırlıklı olarak devam etmesi bekleniyor.