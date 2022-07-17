Türkiye Gazetesi

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yaşandı. M.S. idaresindeki otomobille kavşağa giren ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan biri çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralanan; M.S., G.S., S.S., D.U., H.K., K.K., M.K., İ.N., H.K. ve A.K. şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hasan Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.K. ve G.S.’nin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

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