Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri birbirine girdi. Bir anda şiddetlenen kavgada bıçaklar çekildi, 2 kişi ise hastanelik oldu. İlçeye bağlı Keykubat Mahallesi'ndeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce 2 kişi bıçaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirdi. Çevredekiler ise, çıkan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi. O esnada gelin ve damandın çaresizce ordan oraya koşuşturması da kameralara yansıdı.

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Köy düğünündeki kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 3 ölü Balıkesir'de bir köy düğününde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.