Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 21.35 sıralarında Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

EVLERE YAKIN NOKTADA YANGIN

Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yangına da ilk müdahaleyi de mahalle sakinleri gerçekleştirdi.Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Aydın’da orman yangını: Alevler tarım arazilerine doğru ilerliyor Aydın’ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler tarım arazilerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Yangın 4 saatlik çalışmanın sonucu kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.