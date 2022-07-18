Türkiye Gazetesi

İzmit'te bir kafede baba ile kızın kavgası kanlı bitti. Öfkeli baba elindeki nargile şişesi ile kızının kafasına vurup yaralanmasına sebep olunca polis tarafından gözaltına alındı. Olay saat 22:30 sıralarında İzmit Tepecik Mahallesi Hamdi Açan Sokak'ta bulunan Acısu Parkı içerisindeki bir kafede meydana geldi.

KAVGAYI ÇEVREDEKİLER AYIRDI

Kafede oturan B.K. isimli kadınla babası H.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle H.K., kızı B.K.'nın kafasına, elindeki nargilenin şişesiyle vurdu. Olayın ardından kızı B.K. kanlar içinde kalırken çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

KIZ HASTANEYE BABA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kanlar içerisinde kalan B.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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