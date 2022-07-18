Türkiye Gazetesi

İstanbul Şişli’de bir otelde, yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'taki bir otelde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü. Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Nazmi Arıkan ve şoförünün cinayetinde yeni gelişme: Suç aleti bulundu Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in Çanakkale’deki çiftlik evindeki cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak, evin yakınlarındaki tarlada bulundu.

Şiddet gördüğü eşi cinayetten cezaevine girdi: Sinir krizi geçiren kadın eşyaları pencereden aşağı attı Şişli’de sinir krizi geçiren bir kadın güpegündüz evdeki eşyalarını pencereden aşağıya attı. Kadının şiddet gördüğü kocasının cinayetten cezaevine girdiği için sinir krizi geçirdiği belirtildi.