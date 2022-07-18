Türkiye Gazetesi

Denizli’de gerçekleşen bir düğün töreni, akıl almaz bir tartışma sonucu kabusa döndü. Düğün öncesi gelin alma etkinliğinde yaşatılan 'kapı basmada' geleneğinde verilen parayı az bulan gelin tarafı ile damat tarafının kavgası düğünde devam etti. İçeri girmek isteyen ve olumsuz cevap aldıktan sonra adeta çılgına dönen gelin tarafının karşı tarafla yaşadığı bıçaklı kavgada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

DÜĞÜNDE BIÇAKLI KAVGA

Düğün öncesi gelini almak için Çivril ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'ne giden damat tarafının 'kapı basma' geleneğinde verdiği parayı beğenmeyen gelin tarafı, küçük çocukları için de para istedi. Uzatılan bu parayı da az bulan iki taraf arasında sözlü tartışma başladı. Çıkan sözlü tartışmanın yerini bıraktığı kavga, yakınların araya girmesiyle son bulundu. Damat tarafı gelini alarak Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'ndeki düğün salonuna geldi.

Kavganın yatıştırılmasının ardından Pamukkale'deki düğün salonuna geçen damat tarafı, tartışma çıkabilir düşüncesiyle gelin tarafından gelen bazı kişileri içeriye almak istemedi. Burada ikili grup arasından çıkan küfürlü kavgada bıçaklar konuştu. Birbirine saldıran ikili grup uzun süre boyunca kavga etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler grubu güçlükle ayırabildi. Çıkan kavgada karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan İbrahim Ç. (55), oğlu Fahri Ç. (26), Çetin Ç. (25) Yusuf Çetin C. (27), Yusuf Can Ç. (27), Gökhan Y. farklı hastanelere kaldırılırken, Kemal E. ve Mustafa E. ise kendi imkânlarıyla özel hastaneye gitti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından konu hakkında soruşturma başlatıldı.

“PARAYI BEĞENMEDİLER”

Tartışmanın ilk önce gelin evinde kapı basma nedeniyle çıktığını belirten Arif Can, “Çivril’e gelin almaya gittik. İçeri girildiğince para istendi ve para verildi. Küçük oğulları için de para istendi ve o da verildi. Ondan sonra beğenmediler ve hakaret etmeye başladılar. Orada çıkan tartışmanın ardından bir arbede oldu. Düğüne geldik buraya ve orada kavga olduğu için burada da tartışma olur diye girmelerini uygun görmedik. Düğün sahibine bunları gönder dedik ve olay başladı. Düğün sahibi gidin demesine rağmen gitmediler” dedi.

Gelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü! Görüntüler Kayseri'de bir düğünden geldi. Talihsiz çift en mutlu olacağı günde aileleri yüzünden kabusu yaşadı...

Gelin damat birbirini yaktı, konuklar izledi Düğünlerini sosyal medyada paylaşan çift gündeme oturdu. Konfetilerin patladığını zanneden konuklar, gelin ve damadın birbirlerini yaktıklarını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. İnsanların şaşkın bakışları altında düğün alanına giriş yapan çiftin alevler içindeki videosu milyonlarca kez izlendi.