Türkiye Gazetesi

Karadeniz'in bazı illerinde etkili sağanak yağış adeta felakete yol açmıştı. Kastamonu'da aşırı yağışlar nedeniyle sel yaşanmış birçok ev bu yüzden yıkılmıştı. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerde olmuştu. Yağışlar sakinleşti derken Ordu'da etkili olan sağanak yağış sonucu dereler taştı.

Ordu genelinde dün gece etkisini arttırarak devam eden sağanak yüksek kesimli noktalarda etkisini şiddetlibir şekilde gösterdi.

FATSA'DA BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Fatsa ilçesinin Ilıca, Kurtuluş, Yalıköy, Bolaman Mahallelerinde derelerin taşması sonucu şehir merkezini su bastı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, ekipler ise alanlarda çalışma başlattı.

Necati Efe isimli vatandaş, sabah geldiklerinde su seviyesinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Su seviyesi çok yüksekti ancak şu anda düştü. Yukarılarda etkili olan yağmur suları bu bölgelerde geldi” dedi.

METEOROLOJİ'DEN ORDU İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ordu için yağışların devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, olabilecek sel, su baskını, heyelan ulaşımda aksama gibi konularda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

KÜMES HAYVANLARI TELEF OLDU

Sağanak yağış nedeniyle kümes hayvanlarının telef olduğunu söyleyen vatandaşlar, yağmurun bir anda bastırdığını, o yüzden hiçbir müdahalede bulunamadıklarını ifade ettiler.

MADDİ HASAR MAYDANA GELDİ

Etkili olan sağanak yağış sonrası bölgede incelemelerde bulunan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, “Ilıca ve Yalıköy mahallelerimizde bulunan derelerde taşkınlar meydana geldi. Ekipler sahada çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğim dere kenarlarında bulunmamaları. Can kaybı yok. Maddi hasarlar meydana geldi” dedi.

Kastamonu'daki selde kaybolan gencin cansız bedeni Sinop’ta bulundu Kastamonu Küre’de yaşanan sel felaketinde derenin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı’nın cansız bedeni, 2 hafta sonra Sinop’tan çıktı.

Sel tehlikesi sürüyor! Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı (11 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji 11 Temmuz 2022 hava durumu raporunu yayınladı, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde hava nasıl olacak belli oldu. Karadeniz ve İç Anadolu'nun orta kesimlerini uyaran MGM, 6 kent için sarı kodlu uyarı vererek sel ve su baskını konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Bakan Soylu duyurdu: Selden etkilenenlere 'nakit para yardımı' yapılacak İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak sonrası sel baskınları meydana gelen Esenyurt'ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evleri su basanlara 5’er bin TL, iş yerleri su basanlara 10’ar bin TL’lik nakit yardım yapılacak" dedi.