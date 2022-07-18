Türkiye Gazetesi

Klasik cami mimarisinden farklı yapıya sahip Büyükçekmece'deki Sancaklar Camii bahçesinde bir giyim markasının ilkbahar yaz tasarımları için mankenler ile moda çekimi yapıldı. Çekime ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler de beraberinde geldi.

TURİSTLER KADAR OLAMADILAR!

İstanbul’un en ilginç mimarisine sahip olan Büyükçekmece’de bulunan Sancaklar Caminde moda çekimi yapıldı. Mankenler ile cami bahçesinde yapılan moda çekimi drone ile görüntülendi.

Camilere giren turistler bile saygıdan dolayı örtünürken bir giyim markası yeni kıyafetlerini tanıtması için mankenleri ile cami avlusunda çekim yaptırdı.

Yaptıkları moda çekimlerini video haline getiren giyim firması sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Söz konusu çekim için bir izin alınıp alınmadığı merak konusu oldu.

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