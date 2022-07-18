Türkiye Gazetesi

18 yaşındaki İrem Evren yeni doğum yapmıştı. Eşinden şiddet gördüğü için mahkemeye başvurdu ve tedbir kararı alındı. Kararın ardından 3 gün sonra şikayetinden gazgeçen genç kadının talebiüzerine mahkeme tedbir kararını kaldırdı. 7 Haziran'da ise eşi Ferhat Evren ile arasında tartışma çıktı ve eşi tarafından 5 el silah sıkılarak öldürüldü.

JANDARMANIN SIKI ÇALIŞMASI SONUCU TESLİM OLDU

Olayın ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ferhat Evren 40 gün sonra jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ikna edildi ve teslim oldu.

SÖZLERİ 'PES' DEDİRTTİ

Karakola götürülen Evren işlemleri ardından komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk edileceği esnada Evren’e "Neden yaptınız, neden öldürdünüz, niçin kaçtınız?" soruları yöneltilirken, Evren'in bu sorulara yanıtı ise "Katil kaynanam ben değilim. Ben pişmanım her şeyi Allah’a havale ediyorum. Kaynanama sorun” oldu.

'O KADIN OĞLUMU DA GELİNİMİDE ÖLDÜRDÜ'

Kaynanasının azmettirdiğini iddia eden katilin babası Fasih Evren, “Babasıyım, o kadın benim 3 çocuğumu öldürdü. Torunum 20 günlük şu an devlette. Oğlumu da gelinimi de öldürdü. Ben önce Allah’ın adaletini sonra yargıya güveniyorum. Oğlum haksızsa ölsün çıkmasın. Silahı kaynanası kızına vermiş. Zaten çocuğumla konuştum diyor ki 'Hanım ilk önce silahı bana çekti. Elinde silahı görünce kendimi kaybettim' dedi. Benim ciğerimi yaktı 3 çocuğumu öldürdü” dedi.

GERİYE HAMİLEYKEN KAYDA ALINAN GÖRÜNTÜLER KALDI

Doğum yaptıktan 20 gün sonra eşi tarafından öldürülen İrem Evren ve katili olan kocasından geriye ise çocuğuna doyamadan cinayete kurban giden annenin hamileyken kayda alınmış görüntüleri kaldı. Genç çiftin oldukça mutlu olduğu ve birbirine sevgi dolu sözler sarf ettikleri anlar ise herkesi duygulandırdı. Beklenenden tam tersi mutlu bir aile görüntülerinin olduğu o anlarda Evren’in eşine, “Seni seviyorum, benim kelebeğim, minik prensesim” sözleri ve kameraya öpücük atması yer aldı.

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