Türkiye Gazetesi

Bilim adamları dünyada bu teşhisin konulduğu sadece 100 kadar kişi olduğunu ifade ediyor. Sendromun, saç tellerinin oluşumunda rol oynayan genlerdeki bir mutasyondan kaynaklandığı kaydediliyor.

“BİR TÜRLÜ SAÇLARINI DÜZELTEMEDİK”

Annesi Charlotte (28), saçları İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a benzediği için kızına “Boris” lakabını takmış.

Charlotte, “Fön çekmek, jöle sürmek gibi her yolu denedik ama bir türlü saçlarını düzeltemedik” dedi.

Bükülmüş cam saç olarak da adlandırılan bu durum, bilim adamlarının bilmediği bir sebepten dolayı, normalde ergenlik döneminde düzeliyor.

‘Taranamayan saç sendromu' için herhangi bir tedavi bulunmuyor.

Şaka değil gerçek: ‘Öküz sendromu’ diğer adıyla ‘boantropi’ hastalığı duyanları şaşırtıyor Dünyada adını dahi bilmediğimiz pek çok rahatsızlık var. Bunlardan biri de insanlara kendilerini ‘öküz’ gibi hissettiren bir hastalık. Günümüzde de rastlanılabilen bu hastalığın kesin bir tedavi yöntemi yok, doktorlar çaresi için daha çok hipnoz benzeri yöntemleri kullanıyor. Uyku sırasında başlayan ve hastalığa yakalanan kişi, uyandığı zaman otlama ihtiyacı duyuyor.

Aşkla doğan şiddet: Othello sendromu Adını Shakespeare’in Othello’sundan alan othello sendromu kıskançlığın aşırı boyutlara ulaşmasıyla patolojik kıskançlık olarak ortaya çıkıyor. Kişinin kısmen durumunun farkında olsa bile dürtülerini kontrol edemediğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Burçin Nuri Akal, “Genellikle altta yatan, özgüven eksikliği ve benlik saygısında azalmadır. Sevgili ya da eşten ayrılmaktan korkma, herkesten saplantılı olacak şekilde kıskanma ne yazık ki saldırganlık ve şiddete dönüşebilir” dedi.