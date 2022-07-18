Türkiye Gazetesi

Acı olay Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşandı. Hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.



Mucur Caminde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlanan F. Ö. için helallik istendi.



Cenaze namazına talihsiz kadının ailesi ve yakınları katıldı. Öldürülen Fatma Ö.'nün bir süre önce eşinden boşandığı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.



İddiaya göre, kardeşi hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34), ablası F.Ö. (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla F.Ö.'ye ateş eden G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.

CİNNET GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Dedikodu yüzünden çıkan tartışmada abla katili olan zanlı 'pişman mısın’ sorusuna ise ‘evet’ şeklinde cevap verdi.

Ablası Fatma Ö.'nün cenaze namazı kılınırken cinayet zanlısı G.Ö. de çıkarıldığı adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi. Ablası hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34) ifadesinde kardeşinin İstanbul’da evli olduğunu boşandıktan sonra Mucur ilçesine yerleştiğini ve hakkındaki dedikodulardan kaynaklı cinnet geçirdiğini söyledi.

Dedikodu yüzünden kız kardeşini katletti Günün en korkunç haberi Kırşehir'den geldi. Dedikodu yüzünden kız kardeşini katleden adam cinayetin ardından polise böyle gitti.