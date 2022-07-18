Ankara'da korkunç bir kaza meydanageldi. H.A idaresindeki minibüs, Tahirler Mahallesi Kırbaşı yolu Saraycık bölgesinde T.T yönetimindeki kamyon ile çarpıştı.
Kazada, minibüsteki tarım işçileri olduğu öğrenilen 16 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ankara Toptancı Halinde yangın çıktı Son dakika... Ankara Toptancı Halinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ankara Valiliği saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor! Ankara için peş peşe uyarı geldi. Meteoroloji’den edinilen son bilgiye göre başkenti, şiddetli sağanak bekliyor. Ankara Valiliği saat verip vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağış etkisini sürdürecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İtalya Başbakanı Draghi Ankara'da İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, bugün Türkiye’ye geldi. Draghi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi bir törenle karşılandı. Karşılamanın ardından İtalyan Başbakan Anıtkabir'i ziyaret etti.