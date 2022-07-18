Türkiye Gazetesi

Yangın, Çal ilçesi Develler Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir mücadele verdi.

15 DEKARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Yapılan müdahalenin ardından ekipler yangını, 2 saatlik yoğun çabalarının ardından kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarını gerçekleştirilirken, yaklaşık 15 dekarlık alan ise küle döndüğü öğrenildi.

Denizli'de katliam yapan cani kocadan kan donduran sözler! Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden karısı ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldüren öfkeli koca, adliyeye sevk edildi. Av tüfeği tutukluk yapınca katliamı tabancayla sürdüren ve öldüğüne emin olmak için 2 çocuğunun annesine 4 el ateş eden şüpheli, adliyeye sevk edilirken "Neden öldürdüğümü sonra öğreneceksiniz" dedi.