Yangın, saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
YERLEŞİM ALANLARI BOŞALTILDI
Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve TOMA aracı sevk edildi. Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.