Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar 19-20 Temmuz tarihleri arasında Marmara'nın batısı (Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-70 kilometre saat şeklinde esecek.

Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Fırtına geliyor İstanbul Valiliği saat vererek uyardı. Yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına il genelinde etkisini gösterecek.

Meteoroloji’den fırtına uyarısı: Kuvvetli geliyor! (14 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji 14 Temmuz hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Peki 14 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri, Amasya'nın kuzey ve doğusu, Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Temmuz 2022 hava durumu ve İstanbul, Ankara, İzmir için beklenen hava sıcaklıkları...