Türkiye Gazetesi

Evini pansiyon gibi kişi başı kiralayarak fazla para elde etmeye çalışan ev sahibine isyan eden mahalle sakinleri, “Burada geçen sene de böyle bir şey yaşandı. Evde bir sürü kişi var. O zaman da camlardan atladılar. 30-40 kişiye yakın evin içerisinde kalıyorlar, suçlu ev sahibi ama böyle bir şey olabilir mi hiç. Bugün de bir komşumuzun çocuğuna telefona yazı yazarak taciz etmeye kalkmışlar. Öyle olunca da mahalleli bunları linç etmeye kalkmış. Biz ev sahibini defalarca kez uyardık, bizi hiç umursamadı. Bir evde bu kadar kişi kalmaz” dedi.

Mahalleye dadanan ayılar vatandaşın kabusu oldu: Dayımın oğlu ağaca çıkmış kiraz topluyor sandım Kastamonu’nun Cedi ilçesinde mahalleye inen hayvanlar vatandaşların kabusu oldu. Komşularına dahi gidemeyen mahalleli her an korkuyla yaşıyor. Ayıların görüntülenmesi için fotokapan kurulan mahallede vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor.

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Küçükçekmece’de, 14 yaşındaki kızın iş yerinde taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Mahalle sakinleri iş yerinin önünde toplanıp şahsı linç etmek isterken, polis ekipleri zanlıyı gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü.