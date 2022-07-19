Türkiye Gazetesi

Genç polis memurunu ısıran kene polisin sonu oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Sayar'ı, aile ziyareti için gittiği Tufanbeyli ilçesinde kene ısırdı.

Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sayar’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da mahsuller bollaştı: Fiyatlar yarı yarıya düştü Adana'da tarla mahsullerinin bollaşmasıyla sebze fiyatları da düşmeye başladı. Domatesin kilosu 2 liraya, salatalık ise 4 liraya kadar düştü. Maydanozun demeti ise 2 TL oldu.

Tek başına cari açığın yüzde 25’ini karşılayacak! Adana’da bulunan petrol ekonomiye can suyu olacak Türkiye’nin petrol konusundaki çalışmaları sonunda meyvesini göstermeye başladı. Adana’da 2 yıllık devam eden çalışmalar sonucunda 1 milyar dolar değerinde petrol rezervi bulundu. Bölge halkı ise bu durumu büyük sevinçle karşıladı. Uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonrası bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu ve Türkiye’nin cari açığının yüzde 25’ini tek başına karşılayacağı ifade edildi.

Bakan Soylu açıkladı! Adana'da operasyon: 36 gözaltı İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adana merkezli operasyonda 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.