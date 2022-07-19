İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, 09.52'deki depremin 7 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; AFAD, Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Son dakika: Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Van’ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.