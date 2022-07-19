Türkiye Gazetesi

Bursa’da eşini hastalığı sebebiyle kaybeden Abdülkadir Kayacı, Kastamonu’nun Tosya ilçesine taşınarak, internette bulduğu boş bir araziyi kiraladı. Kiraladığı bağda çeşitli meyve ve sebze yetiştiren Kayacı, atıl durumdaki araziye deneme amacıyla enginar dikti. Sürpriz bir şekilde yetişen enginarlar mahsulü karşısında büyük şok yaşayan Kayacı, ürünleri hasat etmeye başladı. Abdülkadir Kayacı hobi olarak başladığı işten kazanç sağlamaya başladı. Kayacı, karaciğer başta olmak üzere tüm hastalıklara iyi geldiği söylenilen enginarı yetiştirmeleri için çağrıda bulundu.

“BUNU EKEN KARLI BİR İŞ YAPMIŞ OLUR”

Yetişen ürünün rekoltesi karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Abdülkadir Kayacı, "Boş zamanlarımda atıl durumda olan araziye deneme yapmak için enginar diktim. Kendime çorbalık için bir iki tane yetiştirmeye başladım. Baktım, Tosya’da enginar yetişiyor. Tam ilgilenemesem de yetişiyor. Niye Tosya’da ekmiyorlar? Bildiğim kadarı ile karaciğere çok faydası var. Tosya’nın her toprağında yetişen bir bitki. Tosyalı çiftçiler neden bunu ekmiyor, anlamış değilim. Tosyalılar bunu tanısın, eksin, üretsin, şifa olarak yesinler. Enginardan yemek, salata, her şey yapılıyor. İnsanlarımız biraz çekingen ama herkes bunu eksin. Bu memlekette bu oluyor. Bunu eken karlı bir iş yapmış olur. Hem bol bol yerler hem de iyi de para kazanırlar" dedi.

Bursa Valiliğinden son dakika uyarısı: Orman yangınlarına dikkat Bursa Valiliği vatandaşları orman yangını konusunda uyardı. Hafta sonu etkili olacak sıcak hava ve rüzgar nedeniyle yangın riskinin arttığı bölgede, vatandaşlar daha duyarlı ve tedbirli davranmaya davet edildi.