Türkiye Gazetesi

Adıyaman-Çelikhan Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Nuri E. idaresindeki otomobil, Palanlı köyü yakınlarında alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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