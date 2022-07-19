Türkiye Gazetesi

İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü 12 Temmuz'da, ailesi ile Tekirdağ'ın Saray ilçesine gitti. Piknik sırasında ailesinin yanından ayrıldıktan sonra gençten bir daha haber alınamadı. Aile, Ele’yi bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.Jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekibi arama çalışması başlattı.

CEP TELEFONU VE BIÇAK BULUNDU

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda gencin bıçağı ve cep telefonu kaybolduğu noktaya 1 kilometre mesafede bulundu.

Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda Korsan Koyu yakınlarında dün akşam saatlerinde Ele’ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikleri bulundu, şort ve terlikler de incelemeye alındı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Ekiplerin ulaştığı bir görgü tanığının ise Ele'yi kaybolan noktadan 3 kilometre ötede gördüğünü, kendisinden su istediğini ve anlamsız sözler söylediğini beyan ettiği belirtildi. Kaybolduğu beyan edilen olası tüm bölgeler aranmasına rağmen gencin bulunamaması üzerine arama çalışmalarına ara verilerek, olay güvenlik güçlerine devredildi.

Dehşete düşüren olay! Kayıp genç, düğün salonunun bahçesine gömülü halde bulundu İstanbul'da kaybolan ve iki buçuk aydır her yerde aranan kayıp gencin, öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

2 yıldır kayıp gencin cesedi barajda bulundu Çorum'daki barajda bulunan cesedin, 2 yıl önce evden ayrılarak kayıplara karışan 21 yaşındaki Mücahit Bolat’a ait olduğu öğrenildi.

2 yıldır kayıp gencin cesedi barajda bulundu Çorum'daki barajda bulunan cesedin, 2 yıl önce evden ayrılarak kayıplara karışan 21 yaşındaki Mücahit Bolat’a ait olduğu öğrenildi.