Türkiye Gazetesi

İskenderun'da ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile bayram tatili için İstanbul'a gitti. İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen 2 arkadaş daha sonra eğlence mekanına gittiler. Geçtiğimiz cumartesi akşamı Harbiye'deki Küçükçiftlik Park'ta saat 21.45 sıralarında Çağla Alara Pınarcı, bir anda fenalaşıp kendisini yere bıraktı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Arkadaşı Mehmet Ö.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Alara Pınarcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Pınarcı'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirdi. Çağla Alara Pınarcı, dün Karaağaç Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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