Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Stuttgart şehrinde kasiyer olan 20 yaşındaki Fabienne Doris Bettirger, gezmek için eşiyle Gaziantep’e geldi. İslamiyet’i araştıran Fabienne kendi isteğiyle Müslüman olmak istedi. İl Müftülüğüne başvuran Fabienne, ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bettirger, gazetecilere, kelime-i şehadet getirdikten sonra üzerinden büyük bir yükü bıraktığını söyledi.

“İÇİM ÇOK GÜZEL OLDU”

Çok rahatladığını ifade eden Bettirger, “İçim çok güzel oldu. Çok uzun süreden beri Müslüman olmak istiyordum. Hiç kimse bana söylemedi ben kendim Müslümanlığı seçtim. Çünkü İslam çok güzel bir din. Müslümanlığa geçtiğimde kendimi tutamadım, ağladım.” dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise Bettirger'in kendi iradesiyle İslam'ı seçtiğini, kendisine İhtida Belgesi verdiklerini ve Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini belirterek, “İslam'ın nurunun, bütün güzelliğinin kalplere ne kadar güzel yansıdığını, İslamiyet'in insana ne kadar değer kattığını bugün bir kez daha görmüş olduk. Kardeşimiz kelime-i şehadeti gözyaşları eşliğinde getirdi.” ifadeleri kullandı.

Almanya'da maske zorunluluğu geri geliyor Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19'un yayılmasının önüne geçmek için sonbaharda maske zorunluluğunun geri geleceğini duyurdu.