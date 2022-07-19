Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminin gelmesİyle birlikte sıcaklarda arttı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için denizlere, göllere veya sulama kanalına giriyor. Özelliklerisulama kanalları bu konuda dehşet saçıyor. Birçok kişi serinlemek için girdiği sulama kanalından bir daha çıkamıyor. Yetkililer bu konuda çoğu kez uyarsa bile vatandaşlar bu uyarılara aldırmıyor. Seyhan'da Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren bir kişi akıntıya kapıldı.

GİRDİKTEN SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı. Suda sürüklenen kişinin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Cankur ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdan yapılan aramalarda kayıp kişiye ulaşılamadı. Bunun üzerine dalgıç polisler su altında arama çalışması başlattı.

'YÜZDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜK, BOĞULDUĞUNU ANLAYINCA KURTARMAK İSTEDİK'

Kaybolan kişiyi kurtarmaya çalışanlardan Sercan Aktaş, gazetecilere, bir kişinin suda batıp çıktığını görmesi üzerine yanındaki kişilerle kurtarmaya çalıştığını belirterek, "Bu kişinin ilk başta yüzdüğünü düşündük, boğulmak üzere olduğunu anlayınca kurtarmaya çalıştık. Daha sonra suda kaybolması üzerine olayı polise bildirdik" dedi.

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