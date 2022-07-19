Türkiye Gazetesi

Tekirdağ İstanbul sınırında ormanlık alanda 8 gündür kaybolan Şehmus Ele jandarma tarafından öğle saatlerinde Çatalca’da ormanlık alanda bulunmuştu. Ele, Çatalca Jandarma İlçe Komutanlığı ifadesinin alınmasının ardından babası ve bir akrabası tarafından teslim aldı. Ele'nin fotoğraf çekmek için ormana girdiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi.

BÖĞÜRTLEN YİYEREK HAYATTA KALMIŞ

Şehmus Ele'nin ifadesinde ormanda hayatta kalabilmek için ise böğürtlen yediğini söyledi öğrenildi. İlk açıklamayı yapan genç Şehmus Ele, “Özellikle Çatalca jandarmaya teşekkürler. Allah razı olsun. Çok fazla konuşamıyorum" dedi. Oğlunun kaybolmasıyla ilgili konuşan baba Vahit Ele, “Teşekkür ederim herkese. Sağlıklı bulduk. Sadece böğürtlen yemiş bir de su içmiş” diye konuştu.

Tekirdağ'da istilacı tırtıllara drone ile operasyon Tekirdağ’da tarım arazilerinde ekili olan ayçiçeklerine dadanan çayır tırtılına karşı dron ile ilaçlama operasyonu başlatıldı.