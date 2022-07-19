Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada kafasına demir çubukla vurulan kişi hastanede öldü. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında, İsrafil İnce (42) ile Erkan S. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S, demir çubukla İnce'nin kafasına vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnce'yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. İnce, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Erkan S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tartıştığı kızının kafasına nargile şişesi ile vuran baba gözaltında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kafede yaşanan olayda baba ile kız arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce öfkeli baba elindeki nargile şişesini kızının kafasına vurarak yaraladı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen polisler babayı gözaltına aldı.

Esenyurt'ta feci olay: Annesini ve 2 kardeşini öldürüp kafasına sıktı Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı 2 kardeşini ve annesini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.