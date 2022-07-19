Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin günlerce konuştu ve vicdanlarda derin izin bıraktığı dehşet 2019 yılı Eylül ayında gerçekleşti.

GELEN İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden Mine Durak’ın 5 yaşındaki oğlu Eymen’e şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Uzun süre evine gelmeyen Mine Durak’ı yakınlarının yanında bulan polis ekipleri, Eymen’e ulaşamadı. Polisin yaptığı sorgulamada çelişkili konuşan Mine Durak, daha sonra oğlu Eymen’in erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü ileri sürdü.

CESEDİ TANDIRDA BULUNDU

Mine Durak’ın ifadesinde söylediği yerde arama yapan ekipler, ağzı tuğlalarla kapatılmış tandır çukurunda bulunan bir poşet içerisine Eymen’in cansız bedenini buldu. Daha sonra Eymen’in cesedi otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun kardeşi E.E. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından Mine Durak ve Serkan Elçetin tutuklanırken, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk karar istinafta bozuldu

2021 yılının Temmuz ayında Mine Durak’a 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Serkan Elçetin’in telefonunda yapılan bilirkişi incelemesi raporunda, minik Eymen’nin bir erkeğin istismarına uğradığına ilişkin görüntülerin bulunduğu, Eymen’in bir otomobilde tamamen çıplak biçimde ve vücuduyla yüzünde darp izlerinin bulunduğu belirtildi. İncelemede ayrıca Mine Durak’ın da oğlu Eymen ile çekilmiş videosunun bulunduğu ve Durak’ın oğlunu istismar ettiği görüntüler olduğu ifade edildi.

Cep telefonunda ayrıca, Mine Durak’ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video görüntülerinin olduğu belirlendi.

ANNENİN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Davada Serkan Elçetin’in telefonunda ‘Güzelbahçe Deniz’ ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmaları da yer alırken, söz konusu kişinin Elçetin’e cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. Elçetin’in telefonunda ‘Aa Annem’ olarak kayıtlı kişiden ‘Sen Mine’ye mesaj at. Oğlunun ifadesi alınacakmış. Götürsün gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum’ şeklinde mesajların olduğu raporda yer aldı. Elçetin’in telefon rehberinde ‘Mineee’ ismiyle kayıtlı kişiye cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtilirken, bilirkişi raporunun ardından mahkemenin Elçetin’in telefonunda ‘Güzelbahçe Deniz’ ismiyle kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Adli Tıp 4. İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda anne Mine Durak’a yapılan muayene sonucunda suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

"CESEDİ ERİMİŞTİ"

Sanıklar, dün itibarıyla İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Mine Durak, oğlu Eymen’i kendisinin öldürmediğini savundu. Serkan Elçetin ise suçsuz olduğunu ileri sürdü. Elçetin’in “Eymen'in boğulma şekliyle ilgili rapor alınmasını istemiştim ama almadınız" demesi üzerine mahkeme başkanı, "Alamadık çünkü ceset erimişti" cevabını verdi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Savunmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'i 'fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verilirken, söz konusu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi sebebiyle 30'ar yıla çıkartıldı. Suçun cebir ve tehdit ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi nedeniyle her iki sanığın cezaları artırılırken, cezaları 67'şer yıl 6'şar aya yükseltildi. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için, cezaları 30'ar yıl hapis cezasına çevrilirken, mahkeme Elçetin ve Durak'ı, 'eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

GEREKÇELİ KARARDAKİ İFADELER DUYGULANDIRDI

Kararın ardından hazırlanan okunan gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi: "Gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaştığımız üzere Eymen Sadık Durak, henüz 4,5 yaşındayken ne yazık ki dosyaya yansıyan delillere göre canice öldürülmüş. Eymen'in küçücük bedeni bir küçük bavula sığsın düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandıyla sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış. Bu dünyada hak ettiği mutluluğu alamayan Eymen bebeğin bedeni 2 gün boyunca servis aracının arkasında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiş. 2 günün sonunda ormanlık alanda bir kuyuya atılarak üzerine konulan taş ve tuğlalar ile Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılar dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözlerinin asla unutulmaması dileğiyle. Ruhun şad olsun Eymen bebek.”

Türkiye 5 yaşındaki Eymen'e ağlamıştı: Yeni gelişme 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın ormanlık arazide metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunması sonrası tutuklanan anne ve sevgilisi ağırlaştırılmış müebbet cezası oldu.

Minik Eymen’in cansız bedeni bu çukurda bulundu İzmir’de annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 5 yaşındaki minik Eymen’in cansız bedeninin bırakıldığı, kullanılmayan tandır çukuru görüntülenirken, çukurun bulunduğu harabenin tam önündeki güvenlik kamerası dikkat çekti.