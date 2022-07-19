Canik ilçesinde yaşayan M.K.(52) ile oğlu E.K.(22) arasında 'dövme yaptırma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.
M.K. tartışma sırasında oğlu E.K.'yi ekmek bıçağı ile yaraladı.
Yaralı genç kendini 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı attı.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Baba M.K. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çin'den ilginç karar: Milli takımdaki futbolculara dövme yasaklandı Çin, topluma iyi örnek oluşturmaları amacıyla milli takım düzeyindeki futbolcularına dövme yasağı getirdiğini açıkladı.
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