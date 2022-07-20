Türkiye Gazetesi

Antalya Valiliği'nden yapılan uyarıya göre şehri etkisi altına alan kavurucu sıcaklar pazartesi gününe kadar etkili olacak.

Sahil kesimlerinde hava sıcaklığının 38 ile 44 derece arasında olması bekleniyor. İç kesimlerde ise sıcaklık 32 ila 36 derecede seyredecek.

Yetkililer pazartesi gününe kadar öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.

ORMAN YANGINI RİSKİ DE YÜKSEK

Uyarıda orman yangını riskine de dikkat çekildi. Nem oranının yüzde 10 ile yüzde 30 arasında olması beklenen günlerde, rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği ifade edildi. Bu durum da, orman yangın riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Söz konusu günlerde piknikçilerin dikkatli ve tedbirli davranmaları istendi.

En ufak bir riskte bile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi hayati önem arz ediyor.

Sıcaktan bunalıp sulama kanalına girmek istedi, bir daha çıkamadı Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ray hatları büküldü, uçak pisti eridi: İngiltere'de rekor sıcaklık İngiltere’nin başkenti Londra’da termometrelerin 40.2 dereceyi göstermesiyle rekor sıcaklık kaydedildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı demiryollarında raylar büküldü, Luton Havalimanı’ndaki pistler kavurucu sıcaklıktan eriyince ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meteoroloji'den Muğla'ya 'Sıcak' uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla bölgesinde 25 Temmuz’a kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu.