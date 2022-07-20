Türkiye Gazetesi

Akasya Sokak’tan geçen plakası alınamayan bir kamyonet sürücüsü inşaat iskelesine çarparak birkaç metre sürükleyip duvar ile olan bağlantılarını kopardı.

Zarar gören ve bağlantıları kopan iskele karşı apartmana devrildi, ikinci katta bulunan bazı evler zarar gördü. Kamyonet sürücüsü ise olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin yardımıyla iskele ayağı kaldırılarak demirleri söküldü. Emniyet güçleri iskeleye çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken zarar gören bina sakinleri ve inşaat firması yetkililerinin şikâyeti alındı.

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