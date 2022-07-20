Türkiye Gazetesi

Yine başıboş köpek yine dehşet. Daha önce sokak köpekleri ölümlere neden olmuş ve birçok kişi bu köpeklerin saldırılarından dolayı yaralanmıştı. Bu kez bir sokak köpeği sokakta değil mezuniyet törenine girdi. Çevredekilere saldıran köpek mezuniyete gelenlere korku dolu anlar yaşattı .

İzmir Bornova’da bulunan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı çerçevesinde dün düzenlenen mezuniyet törenine başıboş köpek damga vurdu. Çok sayıda öğrenci ve ailelerinin bulunduğu alana gelen başıboş bir köpek, burada insanlara saldırdı.

O ANLAR ANBEAN YANSIDI

Bazı öğrenci ve yakınlarının köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tören alanında bulunan köpeğin insanlara saldırdığı, öğrencilerin ve yakınlarının korkuyla kaçıştığı ve köpeğin alanda bulunan görevlilerce uzaklaştırılmaya çalışıldığı yer alıyor.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarda üniversite yönetimine tepki gösterirken, üniversiteden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da yine gelen tepkiler arasında oldu.

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