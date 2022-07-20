Türkiye Gazetesi

Ödemiş ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine Narkotik Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler dron ile Hint kenevirlerini tek tek tespit etti. Dron ile tespit edilen kenevirler ekiplerin operasyonu ile ele geçirildi. Ele geçirilen 50 kök Hint keneviri imha edilmek üzere tek tek söküldü.

DRON İLE TESPİT EDİLDİ

Operasyon anı ise anbean havadan görüntülendi. Öte yandan, tarlalarda Hint kenevirini yetiştirdiği tespit edilen H.K. polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan H.K.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Tayland’da evde yetiştirmek yasal hale geliyor! 1 milyon kenevir bitkisi ücretsiz dağıtılacak Tayland’da hükümet, evde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisini ücretsiz dağıtacağını bildirdi. Haziran’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle, evlerde tıbbi amaçlı kenevir ekimine izin verilecek.