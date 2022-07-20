Türkiye Gazetesi

Genç adam en özel günü olan doğum gününde hayatını kaybetti. Ilıcabaşı Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki bir apartmanda saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda yaşadığı apartmanın önündeki alanda kendisi için düzenlenen doğum günü organizasyonunda ailesi ve yakınları ile yeni yaşını kutlayan Sedat Özen bir süre sonra evine çıktı.

SİLAH SESİNİ DUYUP KOŞTULAR

Kısa süre sonra silah sesi duyan yakınları, kontrol için Özen'in evine girdiklerinde genç adamı yerde kanlar içinde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine gelen ekipler Özen'in pompalı tüfekle başına ateş ederek hayatına son verdiğini belirledi. Acı haberi alan Özen'in yakınları gözyaşlarına boğulurken, şahsın cansız bedeni gerekli olay yerin incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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