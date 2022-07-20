Türkiye Gazetesi

Kampanyada 225 bin 463* kurban hisse bağışı toplandı, 227 bin 145* hisse kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştirildi ve milyonlarca ihtiyaç sahibine pay edildi. Hasene topladığı ve kesimini gerçekleştirdiği kurban hisse sayısı ile hedefini geçti ve bugüne kadar elde ettiği en fazla kurban bağış sayısına ulaştı.

Kampanyayı değerlendiren Hasene International e.V. Başkanı Mesud Gülbahar şöyle konuştu:

“Kampanyada her yıl farklı bir hedef koyarak o hedefleri yakalamak için çabalıyoruz. Her bir gayretin daha fazla mazlum ve mağdura ulaşmak, onlara umut olmak, onlarla dualarımızı paylaşmak anlamını taşıdığını biliyoruz. Bu motivasyonla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Allah’a şükürler olsun ki, bu sene de hedeflerimizi yakaladık, bugüne kadarki topladığımız en fazla kurban bağış sayısına ulaştık.

Bizim gündemimiz hayır, hasene, iyilik ve güzellikler oluşturuyor. Bu iyiliğe ortak olan bağışçılarımız bizlere emanet ettikleri bağışlar ile iyilikten yana, barıştan yana tavır alıyorlar. Bir de savaşlar, silahlar, sömürgeler için harcanan paralar var. İyilik ve güzelliklere elçilik ettiğimiz için mutluyuz.

On yılı aşkın süredir kurban kampanyası organize ediyoruz. Bu konuda fazlasıyla tecrübe elde ettik. Bugüne değin Avrupa’dan, Türkiye’den, Amerika, Avustralya ve Kanada’dan binlerce gözlemciyi kurban kesim ve dağıtımlarını yaptığımız ülkelere gönderdik. Bu sene 428 gözlemci görev yaptı. Gözlemcilerimiz kampanyanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için üstün çaba sarfettiler. Her başarının arkasında gizli kahramanlar vardır. Bu gizli kahramanlarımıza, kampanyada hedeflediğimiz sayıyı geçmemizde bizlere destek olan bağışçılarımız başta olmak üzere, temsilcilerimize, gözlemcilerimize, gönüllülerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”