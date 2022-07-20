Türkiye Gazetesi

İki aşiretin arazi kavgası kanlı bitti. Hakkari ile Van'ın Başkale ilçesi sınırında bulunan iki aşiret, Bilgili köyünde karşılaştı. Bunun üzerine çıkan ve silahların da kullanıldığı yayla kavgasında kan aktı.

ÖNCE SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

20 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde Hakkari merkez Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylasında Hakkari Pinyanişi aşiretine bağlı Yıldız ailesi ile Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı Mancu aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı kavga çıktı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Mancu ailesinden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu isimli şahıslar hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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