Türkiye Gazetesi

Özel Harekat Polisi ve eşinin çıktığı yol sonları oldu. Kocaeli’de özel harekat polisi olarak görev yaparken tayini Diyarbakır’a çıkan Ferhat Ö. ve eşi Sümeyye Ö., sabah satlerinde otomobille yola çıktı.

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 66’ncı kilometresinde genç çiftin içerisinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa il sınırlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ YARALI

Kazada polis memuru Ferhat Ö. hayatını kaybederken, eşi Sümeyye Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da 'yasak aşk' cinayetle bitti: 'Namusumu temizledim' diyen kadın kurşun yağdıdı Şanlıurfa’da bir kadının yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında vurduğu cinayetin detayları ortaya çıktı. Cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söyleyen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderilirken ikilinin akılalmaz bir planla bir araya geldiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da dehşet! 20 yaşındaki kadın tartıştığı adamı öldürdü ​Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayda 20 yaşında olduğu öğrenilen bir kadın, sokakta tartıştığı erkeği öldürdü. Olayın detayları ortaya çıktı.

Şanlıurfa’ya şehit ateşi düştü Hakkari’de askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 20 yaşındaki er Yusuf Gürler kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybederek şehit düştü.