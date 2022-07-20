Türkiye Gazetesi

Yaz mevsimin gelmesiyle birlikte sıcak havalarda artınca sıcaklardan bunalanlar serinlemek için su kanallarına, göllere ve denizlere girerek çözüm buluyor. Ancak bu çözümler bazen felaketle sonuçlanabiliyor. Elazığ'da da buna örnek olabilecek bir olay yaşandı.

Baskil'in Suyatağı köyü Kale mezrasında meydana gelen olayda iddiaya göre Ozan Alanur ve Malatya’dan misafir olarak yanına gelen arkadaşı Mahmut Çelik, kayısı kasalarını yıkarken serinlemek için Karakaya Barajı Gölü'ne girdi.

ÇIRPINDILAR AMA KURTULAMADILAR

2 arkadaş suda bir süre çırpındıktan sonra battı. Çevredeki vatandaşlar suya girerek 2 arkadaşın cansız bedenini kıyıya çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 2 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Sıcaktan bunalıp sulama kanalına girmek istedi, bir daha çıkamadı Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

2 çocuk 14 saattir kayıp! Aramalar sulama kanalında yoğunlaştı Denizli’nin Çivril ilçesinde kendilerinden 14 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

Şanlıurfa'da oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden acı bir haber geldi, sulama kanalının etrafında oynarken dengesini kaybederek düşen çocuk boğularak can verdi.