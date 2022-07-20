Çorum’da 23 yaşındaki işçi Ahmet Çoşkun böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyattan çıkan Coşkun narkozun etkisiyle ezan okumaya başladı.
KÜÇÜKKEN CAMİDE EZAN OKURDU
Yaşanan o ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Ahmet Coşkun’un çocukken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi.
Sadece Çorum'da üretiliyor, her yerden talep yağıyor! Dünya üçüncüsü peynire ilgi büyük Çorum'un Kargı ilçesinde 1650 rakımlı yaylada üretilen 'kargı tulum peyniri'nin farklı bir çeşidi olarak 'küflü'sü üretildi. Dünya Peynir Fuarı'nda üçüncü olan ve Türkiye'de başka bir yer üretilmeyen peynire ilgi büyük.