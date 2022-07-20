Türkiye Gazetesi

Ege bölgesinde son günlerde orman yangınları bir hayli arttı. Manisa, Muğla, Aydın ve Antalya'da çıkan yangınların ardından İzmir'de de yangınlar çıktı. İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Saat 16.15 sıralarında Buca Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından havadan 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale gerçekleştiriliyor.

Yangına, itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

ALİAĞA'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI

Öte yandan orman yangınlarına sebebiyet vermemek amacıyla Aliağa’da 31 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişin yasaklandığı öğrenildi. İzmir İl Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan 28.04.2022 tarih ve 2022 /1 sayılı kararın 31. Maddesine dayanarak 31 Ekim 2022 tarihine kadar Aliağa’da ormanlık alanlara girmek, piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı.

İzmir’de uyuşturucu tarlalarına operasyon: Dron tespit etti, ekipler yakaladı İzmir’in Ödemiş ilçesinde Hint keneviri ekili tarlalarına dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 50 Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyon saniye saniye dron ile havadan takip edildi.

İzmir'de ortaya çıkan vahşet Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Minik Eymen'in katillerine verilen ceza belli oldu 3 yıl önce İzmir’de uzun aramalar sonucu cesedi tandır kuyusunda bulunan 4.5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın öldürülmesine ilişkin görülen davada anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin’e, üç farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 38’er yıl hapis cezası verildi. Gerekçeli karardaki, "Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılar dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözlerinin asla unutulmaması dileğiyle. Ruhun şad olsun Eymen bebek" ifadeleri ise duygulandırdı

İzmir'de orman yangını İzmir Sarnıç'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgede patlama sesleri gelirken yangın yerleşim alanlarına doğru ilerliyor.